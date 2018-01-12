В Екатеринбурге уничтожили лимоны и апельсины из Таджикистана

11:29 | 15.01.2018

На прошлой неделе в багаже двух пассажиров в аэропорту Кольцово, прибывших из Душанбе, при проведении карантинного фитосанитарного контроля, в том числе досмотра багажа и ручной клади, была выявлена подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска.



Как сообщают в пресс-службе Управления Россельхонадзора по Свердловской области, в первом случае были обнаружены апельсины в количестве 2,3 кг, лимоны — 1,5 кг, груши — 2 кг. Во втором случае — 5 килограмм лимонов, ввезенных без фитосанитарных сопроводительных документов.



Нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ («Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции»), в целях предупреждения распространения вредных организмов на территории РФ изъятая продукция уничтожена.