Директора МУПа в Лесном отправили под суд

10:43 | 15.01.2018

В Лесном городская прокуратура направила в суд дело против руководителя МУП «Техническое обслуживание и домоуправление». Он обвиняется в «причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенном в особо крупном размере», уточняет пресс-служба ведомства. Суд может приговорить обвиняемого к пяти годам лишения свободы.



По версии следствия, с августа 2015 года по июль 2016 года директор управляющей компании присвоил порядка 48 млн рублей, собранных с жителей города в качестве коммунальных платежей за отопление. Деньги следовало перечислить ресурсоснабжающей организации — ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».



Фото: volzhsk-city.ru