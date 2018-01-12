В пригороде Первоуральска сгорели дом и машина

10:15 | 15.01.2018

Сегодня ночью на улице Нагорной в деревне Коновалово, что в пригороде Первоуральска, сгорел частный жилой дом, надворные постройки и автомобиль ВАЗ-2107. Общая площадь пожара составила 270 кв. м.



Сообщение о пожаре поступило в 03:45. К месту происшествия выехало 4 единицы техники и 11 человек личного состава.



Более трёх часов потребовалось огнеборцам, чтобы победить огонь. Только в 07:06 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области