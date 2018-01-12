Екатеринбургские фотографы нашли «квартиры из инея»

10:11 | 15.01.2018

Супруги Анастасия Попельская и Дмитрий Антонов опубликовали снимки обледенелых квартир в одном из бараков на Химмаше. Как пишет «Областная газета», иней создали морозы и пар из сломанной системы отопления.



«Недавно у нас в квартале расселили несколько деревянных бараков, но от коммуникаций их не отключили. В один из этих заброшенных домов меня и привело любопытство: квартиры пустые, а валит пар. На втором этаже как раз и увидел результат работы пара и холода. Через двадцать минут пришёл уже с женой, фотографировали минут сорок. Самое интересное было видеть, как этот маленький «лес» изо льда живёт своей жизнью. Отдельный мир, хрупкий и недолговечный», — цитирует издание Антонова.



Фото: "Областная газета"