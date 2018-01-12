ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 14 января 2018 года

09:51 | 15.01.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 14 января произошло четыре ДТП с пострадавшими, 1 человек погиб, ещё 6 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 2 ребёнка.



Так, в 09:00 на 297-м км автодороги Екатеринбург — Серов водитель автомашины «Шкода-Фабия», женщина 1983 г. р., неправильно выбрала скорость движения, не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства и допустила съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир, мальчик 2004 г. р., госпитализирован в городскую больницу Серова.



В 16:00 на улице Ватутина в Первоуральске водитель автомашины «Форд-Фокус» выехал на перекресток на красный сигнал светофора и допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги на зеленый сигнал. В результате ДТП пешеход, ребенок (мальчик 7 лет), получил травмы в виде сотрясения головного мозга, ушибленной раны подбородка и ссадин лица.



В 18:25 на 101-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель автомобиля МАЗ-6430 при проезде перекрестка неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, допустил столкновение с автомашиной «Тойота-Камри», двигающейся по главной дороге. В результате ДТП водитель и одна из пассажирок автомобиля «Тойота-Камри» госпитализированы в городскую больницу Богдановича с травмами различной степени тяжести. Ещё одна пассажирка автомашины «Тойота-Камри», женщина 1955 г. р., скончалась на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи.



За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 65;

Выезд на полосу встречного движения — 39;

Непредоставление преимущества пешеходам — 222;

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 46;

Детские удерживающие устройства — 99;

Ремни безопасности — 789.



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.