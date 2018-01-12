Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Свердловскую область

09:24 | 15.01.2018

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл в июле посетит Свердловскую область. В планах патриарха посещение Екатеринбурга, Верхотурья и Алапаевска.



«Визит патриарха в Свердловскую область займет не один день, а сразу несколько. Я не могу назвать его нашим гостем, патриарх — глава нашей церкви, он наш отец. Его благословение на визит получено», — заявил в эфире «Вести Урал» митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.



В Екатеринбурге Патриарх Московский и всея Руси примет участие в торжествах по случаю празднования Царских дней. Мероприятия, посвященные гибели в Екатеринбурге последнего русского императора и членов его семьи, проходят в столице Урала ежегодно.



По прогнозам администрации Екатеринбурга, на Царские дни в этом году могут приехать более 100 тысяч паломников и туристов, связаны ожидания с тем, что в 2018 году исполняется 100 лет со дня трагедии.



Фото: greece.greekreporter.com