В канун старого Нового года в Нижнем Тагиле сгорели две бани

18:28 | 14.01.2018

Инцидент произошел на улице Кирпичной 13 января в 16 часов. Пожарные тушили сразу две бани в одном месте.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщают, что при пожаре никто не пострадал.



Возгорание в 55 квадратных метров было ликвидировано в течение получаса. Причины пожара пока не установлены.



Фото: tagilcity.ru