Рубрика: Новости дня
17:18 | 14.01.2018
По мнению Путина, коммунистическая идеология очень похожа на христианство
«Может быть, я сейчас скажу нечто такое, что кому-то не понравится. Но я скажу то, что я думаю. Во-первых, вера всегда нас сопровождала. Она укреплялась, когда стране нашей, народу было особенно тяжело, были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно ведь создавали новую религию», — сказал в беседе с журналистом, автором фильма «Валаам» Андреем Кондрашовым глава государства. Фильм выйдет в эфире телеканала «Россия 1» сегодня, 14 января.
«Коммунистическая идеология очень сродни христианству», ведь «свобода, братство, равенство, справедливость — это все заложено в Священном писании, это все там есть. А Кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего нового они там не придумали», — высказал своё мнение президент.
«Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят: в христианском мире нет такой традиции, как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите. Там мощи святые есть, да и у нас здесь (на Валааме) тоже святые мощи Сергия и Германа», — привел еще один пример Владимир Путин.
«По сути, ничего нового тогдашняя власть не придумала. Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество давно уже изобрело», — полагает глава государства.
Фото: ТАСС
© «Вечерние Ведомости»
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