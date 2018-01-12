«Мама, это рок-н-ролл, рок — это…»: как прошел один из самых масштабных музыкальных фестивалей современной России

16:55 | 14.01.2018

Ежегодно фестиваль «Старый Новый рок» собирает тысячи человек под одной крышей. В этом году праздник музыки проходил уже в 18-й раз, при этом его масштаб стал еще больше. В ночь с 13 на 14 января «Ельцин-центр», где состоялся «Старый Новый рок», посетило больше 3000 человек.



На четырех сценах гости фестиваля увидели более чем 40 групп, играющих рок, металл, поп и даже джаз. При этом география фестиваля расширилась, поскольку участники приезжали не только из разных уголков России, но и из других стран, как, например, группа Suit, прибывшая на фестиваль в качестве хедлайнера из Германии.



На главной сцене фестиваля выступили самые известные группы: «Курара», «Пошлая Молли», «ТОП», «Джин» и другие. В качестве хедлайнера также выступил композитор группы «Машина времени» Александр Кутиков с группой «Нюанс».



Особый ажиотаж на главной сцене вызвала группа «Пошлая Молли». Если говорить честно, половина зала, возраст которой давно превысил 15 лет, откровенно не разделяла восторга другой, более молодой половины зала. Реакция публики была неоднозначной. Некоторые люди, пришедшие на «Старый Новый рок» с маленькими детьми, рассказывали, что не ожидали от какой бы то ни было группы на фестивале такого вызывающего поведения на сцене. Однако молодые ребята были от группы в восторге.



Евгений Горенбург прокомментировал выбор «Пошлой Молли» в качестве хедлайнера следующим образом: «Аудитория принимает эту группу хорошо, ей она нравится». Также он уточнил, что сам к группе относится сдержанно.



Стоит отметить, что менее известные группы выступили на очень высоком уровне. Зрители отметили, что раньше общее впечатление от локальных музыкальных коллективов было куда менее сильным и ярким. Особенно гостям запомнились музыканты, выступавшие на Paradise stage, удивившие разнообразием музыкальных направлений и оригинальными формами подачи.



Также после фестиваля прошло два after-party — нововведение этого года. Вечеринки проходили в клубе Center в «Ельцин-центре», а также в концерт-холле «Свобода». На after-party выступали участники фестиваля, а также группы, которые не смогли попасть на сцены фестиваля, но по уровню не уступают тем музыкантам, которым эта возможность представилась.