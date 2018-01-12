Рубрика: Новости дня
16:55 | 14.01.2018
«Мама, это рок-н-ролл, рок — это…»: как прошел один из самых масштабных музыкальных фестивалей современной России
На четырех сценах гости фестиваля увидели более чем 40 групп, играющих рок, металл, поп и даже джаз. При этом география фестиваля расширилась, поскольку участники приезжали не только из разных уголков России, но и из других стран, как, например, группа Suit, прибывшая на фестиваль в качестве хедлайнера из Германии.
На главной сцене фестиваля выступили самые известные группы: «Курара», «Пошлая Молли», «ТОП», «Джин» и другие. В качестве хедлайнера также выступил композитор группы «Машина времени» Александр Кутиков с группой «Нюанс».
Особый ажиотаж на главной сцене вызвала группа «Пошлая Молли». Если говорить честно, половина зала, возраст которой давно превысил 15 лет, откровенно не разделяла восторга другой, более молодой половины зала. Реакция публики была неоднозначной. Некоторые люди, пришедшие на «Старый Новый рок» с маленькими детьми, рассказывали, что не ожидали от какой бы то ни было группы на фестивале такого вызывающего поведения на сцене. Однако молодые ребята были от группы в восторге.
Евгений Горенбург прокомментировал выбор «Пошлой Молли» в качестве хедлайнера следующим образом: «Аудитория принимает эту группу хорошо, ей она нравится». Также он уточнил, что сам к группе относится сдержанно.
Стоит отметить, что менее известные группы выступили на очень высоком уровне. Зрители отметили, что раньше общее впечатление от локальных музыкальных коллективов было куда менее сильным и ярким. Особенно гостям запомнились музыканты, выступавшие на Paradise stage, удивившие разнообразием музыкальных направлений и оригинальными формами подачи.
Также после фестиваля прошло два after-party — нововведение этого года. Вечеринки проходили в клубе Center в «Ельцин-центре», а также в концерт-холле «Свобода». На after-party выступали участники фестиваля, а также группы, которые не смогли попасть на сцены фестиваля, но по уровню не уступают тем музыкантам, которым эта возможность представилась.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
14.01.2018
18:28 | 14.01.2018
В канун старого Нового года в Нижнем Тагиле сгорели две бани
16:55 | 14.01.2018
«Мама, это рок-н-ролл, рок — это…»: как прошел один из самых масштабных музыкальных фестивалей современной России
16:12 | 14.01.2018
Жители Прикамья получили за прошлый год более 2,5 млн услуг в офисах МФЦ
16:05 | 14.01.2018
Изменился график работы пермских отделов ЗАГС
15:57 | 14.01.2018
17 пожаров произошло за сутки в Свердловской области
15:42 | 14.01.2018
Пока управляющая компания спала, на Уралмаше затопило квартиру с трехмесячным ребенком
14:41 | 14.01.2018
Минфин Свердловской области озвучил размер госдолга на начало 2018 года
13:51 | 14.01.2018
Общественники и ветераны полиции Кировграда приняли участие в акции «Полицейский Дед Мороз»
13:22 | 14.01.2018
Под Екатеринбургом иномарка столкнулась с рейсовым автобусом
12:57 | 14.01.2018
В Североуральске ноябрьская пьянка завершилась тюрьмой
12:23 | 14.01.2018
Остановки с новым дизайном появятся в Екатеринбурге
11:52 | 14.01.2018
В Екатеринбурге под водой оказалась улица Индустрии
11:35 | 14.01.2018
Пожары в Свердловской области в 2017 году унесли жизни 9 детей
11:15 | 14.01.2018
В небе над Екатеринбургом появились «три солнца»
10:42 | 14.01.2018
В Екатеринбурге пикап протаранил сразу пять автомобилей и скрылся
21:40 | 13.01.2018
Пельмени — наше всё. Российскую кухню в ЮНЕСКО должны представлять пельмени, считает депутат Госдумы
18:03 | 13.01.2018
Пермский краеведческий музей приглашает на MuseumSelfie Day
16:53 | 13.01.2018
Элла Памфилова: кандидатов на выборах президента России может оказаться до 20 человек
16:53 | 13.01.2018
Сегодня утром в Екатеринбурге загорелась сауна с людьми внутри
16:40 | 13.01.2018
Коммунальная авария на улице Бардина в Екатеринбурге стала причиной затруднения движения
15:59 | 13.01.2018
В Екатеринбурге на улице Пехотинцев горел спортзал, расположенный в подвале жилого дома
15:42 | 13.01.2018
Жилой дом сгорел в Нижнесергинском районе Свердловской области
14:53 | 13.01.2018
Справку об отсутствии судимости в Свердловской области можно получить за 20 дней вместо 30
14:26 | 13.01.2018
Пожар в многоэтажке на Тверитина в Екатеринбурге: есть пострадавшие
13:51 | 13.01.2018
В Екатеринбурге состоится всероссийский театральный форум
13:45 | 13.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 12 января 2018 года
13:14 | 13.01.2018
Из реабилитационного центра в Первоуральске сбежал 14-летний подросток
12:27 | 13.01.2018
Житель Уктуса, которому мешали спать, бросил в шумевшую уборочную технику предмет из окна
12:06 | 13.01.2018
Сорвали праздник: заезд на квадроциклах «Ледовая битва — 2018» отменили сотрудники полиции
11:55 | 13.01.2018
Главный федеральный инспектор поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
11:54 | 13.01.2018
Баскетбольный клуб «Урал» разгромил подмосковные «Химки» в завершающей четверти матча
11:09 | 13.01.2018
Вооружённое ограбление салона «Связной» в Екатеринбурге
22:36 | 12.01.2018
В Центре развития туризма назвали самый популярный и посещаемый объект Среднего Урала
22:08 | 12.01.2018
В Екатеринбурге по инициативе администрации города появятся новые правила землепользования и застройки
21:58 | 12.01.2018
Екатеринбургский метрополитен лишился начальника
20:02 | 12.01.2018
В Свердловской области обнаружены четыре незаконные ледовые переправы, движение по которым опасно для жизни