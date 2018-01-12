17 пожаров произошло за сутки в Свердловской области

15:57 | 14.01.2018

За сутки с 06:00 13 января до 06:00 14 января на территории Свердловской области было зарегистрировано 17 пожаров, 10 из них произошли в жилом секторе, в том числе:



13.01.18 в 07:26 на улице Трактовой в деревне Половинка Нижнесергинского района в результате пожара сгорел частный жилой дом с надворными постройками.



13.01.18 в 09:50 на улице Московской в Екатеринбурге — пожар в оздоровительном комплексе.



13.01.18 в 10:11 в городе Серове на улице Фуфочева сгорел автомобиль «Тойота-Королла».



13.01.18 в 10:29 в городе Каменске-Уральском на улице Кунавина сгорел автомобиль ВАЗ-21015.



13.01.18 в 11:15 на улице Пехотинцев в Екатеринбурге загорелась раздевалка спортивного зала, расположенного в подвале многоэтажного жилого дома.



13.01.18 в 12:03 на улице Тверитина в городе Екатеринбурге произошёл пожар в квартире 9-этажного жилого дома.



13.01.18 в 14:10 в Екатеринбурге на улице Егоршинский Подход горел автомобиль «Пежо».



13.01.18 в 14:39 в переулке Режимном города Екатеринбурга сгорели деревянные надворные постройки и частный жилой дом.



13.01.18 в 15:52 в селе Колюткино Белоярского городского округа в результате пожара сгорел частный жилой дом.



13.01.18 в 16:01 в городе Нижнем Тагиле на улице Кирпичной в пожаре повреждены две частные бани.



13.01.18 в 19:00 в городе Нижнем Тагиле на улице Некрасова сгорела частная баня, повреждены надворные постройки.



13.01.18 в 23:02 на улице Новой в посёлке Синегорский Горноуральского городского округа сгорели надворные постройки.



13.01.18 в 23:03 в городе Первоуральске на улице Сантехизделий — пожар в квартире муниципального жилого дома.



13.01.18 в 23:16 на улице Центральной в деревне Линты Гаринского городского округа — пожар в частном жилом доме.



14.01.18 в 00:52 в городе Первоуральске на улице Вайнера сгорел частный жилой дом с надворными постройками.



14.01.18 в 04:55 в городе Красноуральске на улице Устинова — пожар в квартире муниципального жилого дома.



14.01.18 в 05:15 в селе Черемыш Пышминского городского округа — пожар в помещении фельдшерско-акушерского пункта.



Информация с сайта ГУ МЧС по Свердловской области.



Фото: stolicaonego.ru