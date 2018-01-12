Пока управляющая компания спала, на Уралмаше затопило квартиру с трехмесячным ребенком

15:42 | 14.01.2018

Ночью в доме на улице 40-летия Октября на Уралмаше затопило квартиру водой, которая должна была бежать внутри батарей. Случилось это из-за того, что днем производился ремонт трубопровода, а вечером систему решили запустить. Однако что-то пошло не так, и вода разлилась по чердаку.



Александр, хозяин затопленной квартиры, рассказывает: «Мы укладывали ляльку спать, сами уже ложились спать и услышали, как зашумели батареи, думали, сейчас дадут тепло, потом минут через пять услышали в кухне сильный шум, это уже вода лилась с потолка. Ладно я дома был, а не на работе. В трусах полез на чердак перекрывать краны, откуда шпарила вода, даже не понял, какая была — то ли горячая, то ли холодная. Потом ещё час с чердака вёдрами выносили воду».



В итоге жители дома самостоятельно ликвидировали потоп на чердаке. Семья Александра сейчас оценивает причиненный ущерб: ремонт в их квартире был закончен только перед Новым годом. Стоит отметить, что звонок диспетчеру также не принес никаких результатов, так как жильцам посоветовали обратиться в жилконтору в понедельник.



Жители также сообщили, что весной в их доме была подобная авария, только вода текла по стенам в подъезде, а не в квартирах.



Управляющая компания дала комментарий о том, что сейчас на месте аварию устраняют, а за подробностями отправила в Екатеринбургскую теплосетевую компанию, где дали такое пояснение: «Там было повреждение трубопровода, и днём начали ремонт, а вечером начали запускаться. По регламенту мы отправляем уведомление, где пишем, какие работы нужно выполнить. Перед запуском тепла такое же уведомление поступает в диспетчерскую. Мы отправили уведомление в управляющую компанию о том, что нужно подъехать и привести в надлежащее состояние внутридомовые коммуникации, но в ЖКО сказали, что ночью они не поедут. Получается, что мы открыли задвижки, а ЖКО не проконтролировала».



Фото: vse-o-trubah.ru