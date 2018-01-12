Минфин Свердловской области озвучил размер госдолга на начало 2018 года

14:41 | 14.01.2018

В 2018 год Свердловская область шагнула с официальным долгом, размер которого составил 75, 6 млрд рублей. Соответствующую информацию озвучило Министерство финансов Свердловской области.



Напомним, что на 1 сентября 2017 года задолженность составляла всего 53, 91 млрд рублей. Как подчеркнули в министерстве законодательство предусматривает максимальный долг в 94,9 миллиарда рублей на 2018 год.



Отметим, что в октябре 2017 года Средний Урал возглавил список регионов по объемам снижения госдолга.



Фото: ural-location.ru