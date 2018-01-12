Общественники и ветераны полиции Кировграда приняли участие в акции «Полицейский Дед Мороз»

Заканчивается традиционная акция МВД России "Полицейский Дед Мороз» проходящая во всех подразделениях полиции страны.В рамках акции представители Общественного совета и Совета ветеранов при Межмуниципальном отделении МВД России "Кировградское" посетили семьи с малолетними детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.Визит сказочных героев стал настоящим сюрпризом для малышей. Они с радостью рассказывали стихотворения, отгадывали новогодние загадки, пели песни, водили хоровод, с интересом рассматривали подаренные Дедом Морозом и Снегурочкой игрушки, которые пришлись им по душе, и угощались сладкими подарками.Общественники поздравили ребятишек и их родителей с Новым годом, пожелали благополучия в семье, исполнения желаний, счастья, радости, детям расти здоровыми и послушными, а также напомнили ребятам о правилах собственной безопасности. В каждую семью они постарались принести частичку радости и волшебного новогоднего настроения.Фото: МО МВД России "Кировградское"