Под Екатеринбургом иномарка столкнулась с рейсовым автобусом

13:22 | 14.01.2018

Сегодня утром на трассе Бобровский - Глубокое в районе поселка Прохладный, что под Екатеринбургом, столкнулись автобус и иномарка. Оба водителя получили травмы.



По предварительной информации, причиной аварии стал выезд водителя Mercedes на встречную полосу, по которой двигался рейсовый автобус. К счастью, пассажиров в автобусе не оказалось. По информации очевидцев ДТП, целой осталась только задняя часть легковушки.



Точные обстоятельства происшествия в настоящий момент устанавливаются.



Фото: rostovgazeta.ru