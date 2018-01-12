В Североуральске ноябрьская пьянка завершилась тюрьмой

12:57 | 14.01.2018

16 ноября 2017 года в Североуральскую городскую больницу, бригадой скорой помощи, был доставлен пострадавший с проникающим ножевым ранением. Врачи, поместив пациента реанимацию, сообщили о происшествии в полицию. По факту случившегося сотрудниками ОМВД России по городу Североуральску было возбуждено уголовное дело.



В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что вечером 15 ноября потерпевший, а им оказался 48-летний местный житель, ранее не судимый, работающий разнорабочим в одном из предприятий города, вместе с другом он пришел в гости в квартиру на улице Калинина в поселке Черемухово для распития спиртных напитков.



Через некоторое время, в ходе злоупотребления спиртным, у потерпевшего возникла ссора с 28-летней гражданкой, принимавшей участие в вечерних посиделках. В ходе ссоры девушка перешла от слов к делу, схватив со стола нож, она ударила им оппонента в область груди. «Скорую помощь» пострадавшему вызвал его приятель.



Подозреваемую разыскали и задержали полицейские наряда группы немедленного реагирования – она созналась в содеянном.



На днях Североуральский городской суд Свердловской области, рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению 29-летней местной жительницы в причинении тяжкого вреда здоровью, признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



