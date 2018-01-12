Остановки с новым дизайном появятся в Екатеринбурге

12:23 | 14.01.2018

В Екатеринбурге появятся выполненные в едином дизайне новые остановочные комплексы.



В рамках открытого конкурса, который провёл Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга была утверждена единая концепция облика нестационарных объектов. Именно эта концепция сейчас используется при реконструкции и реставрации остановочных комплексов, торговых павильонов, постов охраны и других нестационарных объектов. Одним из обязательных элементов дизайна является логотип Екатеринбурга.



Фото: вечерний-екатеринбург.рф