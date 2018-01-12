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Рубрика: Новости дня


12:23 | 14.01.2018

Остановки с новым дизайном появятся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появятся выполненные в едином дизайне новые остановочные комплексы.

В рамках открытого конкурса, который провёл Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга была утверждена единая концепция облика нестационарных объектов. Именно эта концепция сейчас используется при реконструкции и реставрации остановочных комплексов, торговых павильонов, постов охраны и других нестационарных объектов. Одним из обязательных элементов дизайна является логотип Екатеринбурга.

Фото: вечерний-екатеринбург.рф

© «Вечерние Ведомости»

 


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