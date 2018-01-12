Рубрика: Новости дня
11:52 | 14.01.2018
В Екатеринбурге под водой оказалась улица Индустрии
Судя по комментариям к новости о затоплении улицы в социальных сетях, данный участок дороги оказывается под водой довольно часто. Автомобилисты пытаются объезжать это место. По информации единой диспетчерской службы, заявка передана в водоотведение и горводопровод. Точные обстоятельства ЧП уточняются.
Фото: "Инцидент.Екатеринбург"/vk.com
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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