В Екатеринбурге под водой оказалась улица Индустрии

11:52 | 14.01.2018

Сегодня утром в Екатеринбурге затопленной оказалась проезжая часть на улице Индустрии. Информацию о ЧП сообщили очевидцы в социальные сети. По предварительным данным, авария произошла из-за прорыва трубы.



Судя по комментариям к новости о затоплении улицы в социальных сетях, данный участок дороги оказывается под водой довольно часто. Автомобилисты пытаются объезжать это место. По информации единой диспетчерской службы, заявка передана в водоотведение и горводопровод. Точные обстоятельства ЧП уточняются.



Фото: "Инцидент.Екатеринбург"/vk.com