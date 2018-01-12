Полиция Свердловской области просит оказать помощь в поисках пропавшего человека

11:42 | 14.01.2018

МО МВД России «Невьянский» разыскивает без вести пропавшего Бушмелева Владимира Васильевича, 1986 года рождения, проживающего в городе Невьянске.



12 января 2018 года около 19.00 он ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.



Приметы: на вид 30-35 лет, среднего телосложения, волосы тёмные короткие, глаза карие, на левой щеке в районе разреза губ имеется шрам виде дуги.



Был одет: вязанная шапка темно - синего цвета, пуховик болоньевый черный, брюки классические черный, ботинки черные.



Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Бушмелева В.В., просят обращаться в МО МДВ России «Невьянский» по номерам телефонов: 8(34356)-2-38-68 или по линии 02.



Фото: МО МДВ России «Невьянский»