Пожары в Свердловской области в 2017 году унесли жизни 9 детей

11:35 | 14.01.2018

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в пожарах в 2017 году погибли 9 детей, еще 18 пострадали. При этом с начала 2018 года из-за пожаров пострадали трое несовершеннолетних.



Во избежание несчастных случаев, МЧС по Свердловской области просит родителей объяснить своим детям правила пожарной безопасности. В процессе общения с ребенком стоит уделять внимание вопросам безопасного поведения, а также моделировать возможные экстремальные ситуации и вместе обсуждать, как правильно в них поступить, чтобы спасти свою жизнь.



«Обязательно расскажите, что нужно делать в случае возникновения пожара. Предупредите, что ни в коем случае нельзя прятаться в укромные места (в шкафы, под кровати), так как это затруднит их поиск и спасение», – отмечают в МЧС. Номер телефона пожарно-спасательной службы МЧС России – 101 – также должен быть на виду.



Фото: faktom.ru