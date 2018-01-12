Морозы в Екатеринбурге чередуются с небольшими оттепелями. Прогноз на неделю

11:34 | 14.01.2018

По прогнозам уральских синоптиков, в начале недели в Екатеринбурге потеплеет, но не стоит обольщаться тёплой и комфортной погодой: вторая половина недели не даст забыть, что на Урале зима.



15 января ночью в Екатеринбурге ожидается до -16°C, днём -6°C. Переменная облачность, без осадков.



В ночь на 16 января ожидается -10°C.

16 января, во вторник, днём -7°C. Переменная облачность, без осадков.



Ночью с 16 на 17 января столбики термометров покажут -15°C.

17 января, в среду, синоптики прогнозируют днем -10°C , без осадков.



А вот с четверга и до конца недели снова начнёт подмораживать.



Ночью с 17 на 18 января температура воздуха опустится до -18 °C.

18 января, в четверг, днём -12 °C, Переменная облачность, без осадков.



В ночь на 19 января ожидается уже до -20°C.

19 января днём -14°C, облачно с прояснениями, без осадков.



Ночью в субботу 20 января -21°C, днём -15°C, Переменная облачность, небольшой снег.



Фото: photocentra.ru

