В небе над Екатеринбургом появились «три солнца»

11:15 | 14.01.2018

Вчера жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы могли наблюдать необычное явление: на рассвете 13 января в небе появились «три солнца» - эффект гало.



Гало представляет собой оптический феномен – светящееся кольцо вокруг солнца. Его образуют ледяные кристаллы на высоте 5-10 километров. Лучи, преломляясь через кристаллы, воспринимаются как светящийся объект, который можно принять за еще одно небесное тело. А сухая морозная погода способствует этому оптическому эффекту.



Фото: vk.com