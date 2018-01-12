Сегодня утром в Екатеринбурге загорелась сауна с людьми внутри

16:53 | 13.01.2018

По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади в 30 квадратных метров были повреждены внутренняя отделка, парилка и комната отдыха. На место ЧП были отправлены 4 единицы техники и 12 спасателей.



При пожаре никто не пострадал. Троих человек, находящихся в сауне в момент возгорания, экстренно эвакуировали. Причины возгорания будут установлены пожарными дознавателями.



Фото: domsnov.ru