Рубрика: Новости дня
16:40 | 13.01.2018
Коммунальная авария на улице Бардина в Екатеринбурге стала причиной затруднения движения
По информации очевидцев, ЧП, в результате которого улицу окутало туманом и затопило, произошло утром. Как сообщили в Водоканале, повреждение водопровода небольшое, на место выехала бригада.
Пока водителям следует объезжать участок во избежание аварии.
Фото: amur.info.ru
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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