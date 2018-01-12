16:40 | 13.01.2018

Коммунальная авария на улице Бардина в Екатеринбурге стала причиной затруднения движения на перекрестке с улицей Решетникова.



По информации очевидцев, ЧП, в результате которого улицу окутало туманом и затопило, произошло утром. Как сообщили в Водоканале, повреждение водопровода небольшое, на место выехала бригада.



Пока водителям следует объезжать участок во избежание аварии.



Фото: amur.info.ru