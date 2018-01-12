В Екатеринбурге на улице Пехотинцев горел спортзал, расположенный в подвале жилого дома

15:59 | 13.01.2018

Сегодня, 13 января, утром горел спортзал, расположенный в подвале жилого дома на улице Пехотинцев в Екатеринбурге.



Сообщение о пожаре поступило в 10:11. К месту ЧП выехали 4 единицы спецтехники и 17 человек личного состава МЧС.



Пожарно-спасательными подразделениями газодымозащитной службы спасены 5 человек, из них 2 ребенка.



В 11:35 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 12:49.



В результате пожара огнём повреждены спортивный инвентарь и внутренняя отделка в помещении раздевалки, расположенной в подвале 9-этажного жилого дома.



Причины пожара выясняются.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области