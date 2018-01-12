Жилой дом сгорел в Нижнесергинском районе Свердловской области

15:42 | 13.01.2018

В 07:26 поступило сообщение о пожаре на улице Трактовой в деревне Половинка Нижнесергинского района.



К месту пожара прибыли 4 единицы техники и 13 человек личного состава. К 09:30 открытое горение было ликвидировано, а вот проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены только в 15:01.



Результатом пожара стал полностью сгоревший частный жилой дом и надворные постройки на площади 244 кв. м.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области