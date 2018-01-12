В Екатеринбурге состоится всероссийский театральный форум

13:51 | 13.01.2018

I Открытый всероссийский форум театральных школ и театральных отделений детских школ искусств «Территория творчества» будет проходить с 19–20 января 2018 года . Организует мероприятие Управление культуры Администрации города Екатеринбурга и Министерство культуры Свердловской области.



Предполагается, что Форум станет площадкой для обозначения и поиска решения проблем российского театрального образования. В рамках форума пройдёт научно-практическая конференция «Театральная педагогика: условия реализации, проблемы, стратегия развития», пройдут мастер-классы по театральному искусству и XI Екатеринбуржская ярмарка-выставка учебно-методического обеспечения художественного образования. Также планируется создать Союз театральных школ и театральных отделений детских школ искусств России.



На форуме соберутся представители 26 регионов: методисты, преподаватели,руководители учреждений дополнительного образования и представители органов управления культурой на разных уровнях.



Фото: культура.екатеринбург.рф