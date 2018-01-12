Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 12 января 2018 года

13:45 | 13.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 12.01.2018г. до 08:00 13.01.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 139 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 79 противоправных деяний. Из них: 5 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 2 разбоя, 5 грабежей, 7 квартирных краж чужого имущества, 17 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 11 факта сбыта.



За минувшие сутки на территории области проведено 7 мероприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области