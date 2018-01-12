В «Верх-Исетском» прошел чемпионат командных шоу «Urban Dance Championship»

13:41 | 13.01.2018

Фестиваль прошёл в Екатеринбурге уже в третий раз, но впервые в зимнее время. За первое место в одной из 9 номинаций боролись более 30 команд и более 200 танцовщиков. В жюри вошли действительно профессиональные хореографы, основатели всемирно известной команды «LIL'FAM»: Саша Шерман и Тоха Андреев.



Стоит отметить, что участники не только боролись за звание победителя чемпионата, но и учились. После первого дня чемпионата хореографы провели мастер-классы для всех желающих в том же «Верх-Исетском».



Чемпионат проводился в рамках фестиваля танцующих людей «Danceкб». Сообщается, чтосам фестиваль пройдёт 18 августа в рамках празднования дня рождения Екатеринбурга а также будет пройдёт летний этап чемпионата командных шоу «Urban Dance Championship 2018».



Фото: верх-исетский.екатеринбург.рф