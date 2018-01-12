Рубрика: Новости дня
13:14 | 13.01.2018
Из реабилитационного центра в Первоуральске сбежал 14-летний подросток
Подросток может находиться в Екатеринбурге, поскольку в один из побегов его нашли гуляющим по торговому центру в уральской столице.
Приметы: рост 170 сантиментов, худощавое телосложение, волосы русые короткие, глаза карие, губы полные.
Ушёл в куртке тёмно-синего цвета, в камуфляжных брюках и чёрных кроссовках.
Всех, кто видел мальчика или знает что-либо о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: +7 (3439) 27-04-77, +7 (3439) 64-82-21 или по линии «02».
Фото: ОМВД России по городу Первоуральску
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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