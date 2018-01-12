Из реабилитационного центра в Первоуральске сбежал 14-летний подросток

13:14 | 13.01.2018

Александр Завертяев сбежал из центра 10 января. Как сообщают сотрудники ОМВД России по городу Первоуральску, юноша состоит на учете в полиции с 2016 года за постоянные уходы из дома.



Подросток может находиться в Екатеринбурге, поскольку в один из побегов его нашли гуляющим по торговому центру в уральской столице.

Приметы: рост 170 сантиментов, худощавое телосложение, волосы русые короткие, глаза карие, губы полные.



Ушёл в куртке тёмно-синего цвета, в камуфляжных брюках и чёрных кроссовках.



Всех, кто видел мальчика или знает что-либо о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: +7 (3439) 27-04-77, +7 (3439) 64-82-21 или по линии «02».



Фото: ОМВД России по городу Первоуральску