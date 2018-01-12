В Госдуме предложили присваивать гражданам индивидуальные номера при рождении

13:04 | 13.01.2018

На заседании нижней палаты федерального парламента Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, сказал о необходимости присваивать гражданам страны единые идентификационные номера с момента рождения.



«Нам необходимо решать вопрос о том, чтобы был единый идентификатор с самого рождения. Чтобы этот идентификационный номер сопровождал человека, и тогда многие вопросы, в том числе лично людей, будут решаться значительно эффективнее, быстрее, и, естественно, затраты для того, чтобы обслуживать наше население, будут намного меньше», - пояснил А. Аксаков.



Также он отметил, что присвоение номера позволит упростить процесс обработки информации. Сейчас паспорт, свидетельство о рождении, водительские права и другие документы имеют разные номера, что затрудняет и замедляет процесс обработки данных.



Фото: depositphotos.com