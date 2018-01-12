Праздничный концерт в честь Старого Нового года в ЦПКиО отменили из-за мороза

12:35 | 13.01.2018

Из-за низкой температуры в парке пришлось отменить праздничный концерт, запланированный на 13 января.



"Информируем вас о том, что 13 января, в связи с погодными условиями, в парке Маяковского отменяется концерт, посвящённый празднованию Старого Нового Года. Приносим свои извинения за причинённые неудобства", – говорится в сообщении на сайте парка.



Но расстраиваться не стоит, ведь праздничная программа всё-таки состоится. С 13:00 до 16:00 можно будет поучаствовать в интерактивной программе с аниматорами, танцами, хороводами и, конечно, встретить Деда Мороза. Празднование будет проходить возле Центральной сцены.



Фото: panoramio.com