Житель Уктуса, которому мешали спать, бросил в шумевшую уборочную технику предмет из окна

12:27 | 13.01.2018

Этой ночью прошла уборка снега в микрорайоне Уктус. Два грейдера и трактор настолько сильно шумели, что жители не могли спать всё время уборки.



По словам одного из жителей, техника с трёх часов и до четырёх часов ночи двигалась по улице Шишимская в обе стороны, шумно опуская вал. Житель даже открыл окно и бросил в трактор первым попавшимся под руку предметом.



Однако результата ночная уборка так и не принесла: жителям пришлось с утра самим разгребать лопатами снежные кучи, которые остались после уборки. Отвалы получились на перекрёстке улиц Шишимская и Самолётная и у дома 8 по улице Шишимской.



Неравнодушный житель решил разобраться в сложившейся ситуации и отправился в организацию, которая должна отвечать за прошедшую бессонную ночь – МБУ «Чкаловское ДЭУ». Там ему сообщили только то, что график согласован с начальством. Дозвониться до начальства, до ГИБДД и до горячей линии по уборке снега у екатеринбуржца так и не получилось.



Фото: skl.ru