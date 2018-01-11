В Центре развития туризма назвали самый популярный и посещаемый объект Среднего Урала

22:36 | 12.01.2018

По итогам мониторинга в Центре развития туризма Свердловской области назвали самые посещаемые туристические объекты Среднего Урала. Самым посещаемым местом с 1 по 8 января нового года стал горнолыжный комплекс «Гора Белая», где успели отдохнуть уже 27 тысяч человек.



Также среди в пятерке лидеров оказались природный парк «Оленьи ручьи» (3 тысячи человек), Невьянский государственный историко-архитектурный музей (2,8 тысячи посетителей), Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова (2,8 тысячи), Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» (2,1 тысячи), Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (1,3 тысячи человек).



По мнению директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, высокие показатели посещаемости региональных объектов показа связаны в том числе и с повышением доступности информации о туристических ресурсах региона.



По информации Центра развития Свердловской области, за 2017 год объекты туристического показа регионального значения Среднего Урала посетили более 800 тысяч человек.



Фото: tourprom.ru