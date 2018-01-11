В Екатеринбурге по инициативе администрации города появятся новые правила землепользования и застройки

22:08 | 12.01.2018

Администрация Екатеринбурга создает комиссию по подготовке нового проекта правил землепользования и застройки муниципалитета. Накануне соответствующее постановление подписал сити-менеджер Александр Якоб. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.



Первый этап работы – прием от граждан и организаций предложений по новому варианту правил землепользования и застройки – будет длиться 14 дней со дня опубликования документа. После этого к работе приступит комиссия, которой предстоит в течение одного месяца разработать проект застройки.



Председателем комиссии утвержден замглавы администрации по капитальному строительству Алексей Белышев, а его заместителем стент главный архитектор города Андрей Молоков. В комиссию также вошли областной замминистра строительства Владимир Вениаминов, председатель градостроительного совета Михаил Вяткин, замглавы администрации Сергей Тушин, депутаты городской думы Владимир Крицкий, Олег Кагилев, Александр Мяконьких, Дмитрий Сергин и другие должностные лица.



Предполагается, что итоговый вариант проекта правил должен попасть на суд Екатеринбургской городской думы в мае 2018 года.



Фото: ekbrealty.ru