Екатеринбургский метрополитен лишился начальника

21:58 | 12.01.2018

Слухи «Вечерних ведомостей» об увольнении директора ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» Владимира Шафрая нашли свое подтверждение. По данным veved.ru, сегодня, 12 января, транспортник объявил о своем уходе коллективу предприятия. Временно исполняющим обязанности директора назначен главный инженер екатеринбургской «подземки» Андрей Панаиотиди. Официально данную информацию пока подтвердить не удалось.



Напомним, что в мае 2016 года в отношении Шафрая было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). В доме Шафрая были проведены обыски сотрудниками ФСБ. Кроме этого, в январе 2017 года специалисты Ространснадзора провели проверку ЕМУП, которая выявила нарушение правил транспортной безопасности в части проведения досмотра пассажиров.