В Свердловской области обнаружены четыре незаконные ледовые переправы, движение по которым опасно для жизни

20:02 | 12.01.2018

В Свердловской области обнаружены четыре несанкционированные ледовые переправы: три расположены на реке Уфа в Красноуфимском округе, еще одна — на Верх-Нейвинском пруду. Опасные для передвижения пункты были обнаружены инспекторами государственной инспекции по маломерным судам во время патрулирования водоемов.



Сотрудниками МЧС были направлены в муниципалитеты предписания о срочной ликвидации несанкционированных переправ. Таким образом, до 23 января должна быть ликвидирована незаконная переправа в Красноуфимском округе, а до этого времени спасателями будет организовано дежурство. Места выезда на лед на Верх-Нейвинском пруду уже ограждены снеговой засыпью, выставлены запрещающие аншлаги.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, в регионе разрешены только три ледовые переправы на реке Сосьва в Серовском округе, обеспечивающие связь с поселками Марсяты, Красный Яр и Магина. Позже запланировано открытие еще 11 переправ на реках Тавда, Сосьва, Пелым и Лозьва.



Фото: 116almet.ru