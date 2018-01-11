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Рубрика: Новости дня


19:31 | 12.01.2018

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил дату заседания по делу в отношении двух депутатов гордумы

19 января в Ленинском районном суде Екатеринбурга состоится заседание по иску в отношении двух депутатов Екатеринбургской думы — Михаила Гаранина и Владимира Смирнова. Отметим, что заявление было подано прокурором Свердловской области Сергеем Охлопковым.

Напомним, что причиной дела стало недостоверное заполнение деклараций. По итогам проверки деклараций за 2016 год выяснилось, что Владимир Смирнов не указал в ней одну из своих квартир, а Михаил Гаранин указал счет в иностранном банке. Прокуратура намерена через суд добиться лишения мандатов депутатов.

Добавим, что, по информации прокуратуры Свердловской области, в 2017 году были уволены в связи с утратой доверия 20 должностных лиц, попавшиеся на «сокрытии имущества и счетов».

Фото: gromada.ks.ua

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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