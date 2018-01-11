Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил дату заседания по делу в отношении двух депутатов гордумы

19:31 | 12.01.2018

19 января в Ленинском районном суде Екатеринбурга состоится заседание по иску в отношении двух депутатов Екатеринбургской думы — Михаила Гаранина и Владимира Смирнова. Отметим, что заявление было подано прокурором Свердловской области Сергеем Охлопковым.



Напомним, что причиной дела стало недостоверное заполнение деклараций. По итогам проверки деклараций за 2016 год выяснилось, что Владимир Смирнов не указал в ней одну из своих квартир, а Михаил Гаранин указал счет в иностранном банке. Прокуратура намерена через суд добиться лишения мандатов депутатов.



Добавим, что, по информации прокуратуры Свердловской области, в 2017 году были уволены в связи с утратой доверия 20 должностных лиц, попавшиеся на «сокрытии имущества и счетов».



Фото: gromada.ks.ua