Единый центр оперативного реагирования в Екатеринбурге готовится к открытию

15:42 | 12.01.2018

Единый центр оперативного реагирования в Екатеринбурге, на создание которого было потрачено 85 миллионов рублей, начнет свою работу в марте этого года. В центре разместятся специалисты оперативных и коммунальных служб, в том числе касающихся улично-дорожной сети, транспортной инфраструктуры, экологической и информационной безопасности.



В подразделение, которое объединит все диспетчерские службы, будет поступать информация со всех камер видеонаблюдения, установленных на территории города.



Как сообщают в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, техническая оснащенность комплекса улучшит качество управления силами быстрого реагирования, в том числе при возникновении нештатных ситуаций.



Отметим, что Свердловская область вошла в десятку регионов России, имеющих подобные центры комплексного мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации. Задачу по их созданию главам субъектов РФ поставил на одном из заседаний Госсовета президент России Владимир Путин.



Впоследствии Единый центр оперативного реагирования станет базой для развития в Екатеринбурге системы «Безопасный город». Её внедрение является одним из ключевых направлений в сфере обеспечения безопасности граждан.



Фото: www.uralweb.ru