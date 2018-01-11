Власти Невьянска в оперативном режиме устранили неполадку в системе теплоснабжения

14:55 | 12.01.2018

Система теплоснабжения Невьянска функционирует в рабочем режиме, заявил глава города Александр Берчук, комментируя появившуюся накануне информацию об аварии на котельной. Согласно опубликованному рядом СМИ «фейку», распространенному местным жителем, экс-кандидатом в депутаты гордумы Николаем Харченко, в котельной перестала функционировать система газоходов (дымоходов), в результате чего в многоквартирных домах Невьянска и на социальных объектах начали остывать батареи.



Как пояснил Александр Берчук, при подаче теплоносителя на гребенке образовался свищ. После его обнаружения на сниженном давлении был заварен проблемный участок, и отопление было снова запущено в нормальном режиме. Теплоноситель при этом не отключался. Ремонтные работы были проведены в первой половине дня, к 13:30 котельная полностью перешла на нормальный режим работы. На теплоснабжении муниципалитета ремонт практически не сказался.