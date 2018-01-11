В Екатеринбурге задержан инкассатор, сбежавший с деньгами и оружием

14:36 | 12.01.2018

Полиция Екатеринбурга задержала 26-летнего инкассатора Александра Штоца, сбежавшего 10 января со службы с деньгами и табельным оружием.



По словам представителя «Росинкас», подававшего заявление в полицию, Штоц, сославшись на головную боль, пошёл в аптеку и пропал. Коллеги долго ждали Александра, но он так и не вернулся, позже они обнаружили пропажу более 900 тысяч рублей и оружия.



«Подозреваемый находится в полиции. Сейчас с ним проводятся следственные действия», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе городского УМВД.



Фото: страница Александра Штоца в соцсети «ВКонтакте»