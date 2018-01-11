Екатеринбург вошел в пятерку городов-миллионников России по уровню зарплат

13:20 | 12.01.2018

Москва и Подмосковье возглавили рейтинг регионов России с самыми высокими зарплатами за 2017 г. В столице и области в среднем сотрудники уровней «специалист» и «ведущий специалист» получают 80,4 тыс. руб. В среднем рост зарплат в 2018 году здесь составит 8 %. Такие выводы сделал портал HeadHunter в результате исследования, сообщают «Вести».



В Екатеринбурге в 2018 г. в среднем оклады будут повышены на 6–10 %. Сейчас уральская столица замыкает пятерку регионов по уровню зарплат. Как сообщал ранее глава департамента экономики администрации города Алексей Прядеин, средняя зарплата по Екатеринбургу составляет больше 43 тысяч рублей.



Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают третье место среди регионов по уровню зарплат. Однако отдельно город Санкт-Петербург вышел на второе место среди миллионников. Жители городов Ленинградской области в среднем получают около 55,2 тыс. руб.



Владивосток занимает третье место среди городов-миллионников по уровню зарплат. Тем не менее в среднем регионы Дальневосточного федерального округа оказались на втором месте по уровню зарплат: жители Дальнего Востока получают в среднем 58,7 тыс. руб. Новосибирск занимает четвертую строчку.