Проректор УрФУ ушел на работу в свердловское правительство

13:03 | 12.01.2018

Проректор по общим вопросам Уральского федерального университета Василий Козлов назначен министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. К исполнению служебных обязанностей Василий Козлов приступит 15 января, сообщает департамент информполитики главы региона.



На сегодняшней рабочей встрече с новым министром Евгений Куйвашев отметил, что в числе первоочередных задач, стоящих сегодня перед министерством, — развитие контактов с зарубежными партнерами, проведение игр чемпионата мира по футболу и продвижение российской заявки на ЭКСПО-2025.

«Свердловская область ведет активную международную деятельность — и по продвижению региона, и по привлечению зарубежных инвестиций. Уверен, что ваши знания и умения придадут новый импульс развитию этих направлений», — сказал Евгений Куйвашев.



Василий Козлов в октябре 2007 года был назначен советником председателя правительства Свердловской области, в 2010 году — проректором по общим вопросам Уральского федерального университета. В Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области он заменит Андрея Соболева, одного из самых молодых чиновников высокого уровня в кабмине.