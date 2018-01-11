Бывший министр здравоохранения Свердловской области возглавил ОКБ № 1

12:56 | 12.01.2018

Экс-министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов назначен на должность главного врача Свердловской областной клинической больницы № 1. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики главы региона.



Игорь Трофимов приступит к исполнению служебных обязанностей 16 января. На последней с ним встрече Евгений Куйвашев отметил, что его знания и опыт целесообразно применить для развития первой областной больницы — крупнейшего лечебного учреждения региона.



Феликс Бадаев, работавший главным врачом ОКБ № 1 последние десять лет, с 15 января покидает пост по собственной инициативе.