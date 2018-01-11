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Рубрика: Новости дня


12:56 | 12.01.2018

Бывший министр здравоохранения Свердловской области возглавил ОКБ № 1

Экс-министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов назначен на должность главного врача Свердловской областной клинической больницы № 1. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики главы региона.

Игорь Трофимов приступит к исполнению служебных обязанностей 16 января. На последней с ним встрече Евгений Куйвашев отметил, что его знания и опыт целесообразно применить для развития первой областной больницы — крупнейшего лечебного учреждения региона.

Феликс Бадаев, работавший главным врачом ОКБ № 1 последние десять лет, с 15 января покидает пост по собственной инициативе.

© «Вечерние Ведомости»

 


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