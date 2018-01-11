В школах Свердловской области могут приостановить занятия в связи с морозной погодой

12:50 | 12.01.2018

Суббота, 24 января, ожидается одной из самых морозных за эту зиму на Среднем Урале. К началу следующей рабочей недели придет непродолжительное потепление, после чего отметки термометров вновь опустятся ниже 20 градусов по Цельсию. В связи с этим Министерство образования Свердловской области направило информационное письмо в региональные школы, в котором рекомендуется контролировать соблюдение теплового режима в помещениях и в случае наступления сильных морозов приостановить учебный процесс.



В частности, для учащихся с первого по четвертый класс уроки могут быть отменены при температуре воздуха -28 °C без ветра или -25 °С с ветром (при скорости ветра не менее четырех метров в секунду). Школьники с пятого по девятый класс могут не посещать занятия, если столбики термометров опустятся до отметки -30 °С без ветра или -28 °С с ветром. Образовательный процесс в 10-х и 11-х классах может быть приостановлен при температуре -32 °С без ветра или -30 °С с ветром.



Ограничения не вводятся для самих педагогов, и в случае, если учащиеся пришли в школу, с ними обязаны провести занятия.