Пожар на Новолялинском целлюлозно-бумажном комбинате

Сегодня утром загорелся бумажный цех Новолялинского целлюлозно-бумажного комбината. Сообщение о пожаре поступило в 06:42.Первые пожарные подразделения прибыли к месту пожара уже через 6 минут. По словам руководителя тушения пожара, начальника 16-й пожарно-спасательной части Евгения Брылякова, площадь пожара уже составляла 250 кв. м, огнем была охвачена кровля и бытовые помещения на втором этаже цеха. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек. Звеном газодымозащитной службы со второго этажа спасена женщина, которая из-за сильного задымления не смогла самостоятельно эвакуироваться. Пожарные вывели ее из горящего здания в маске «Самоспасатель».Для тушения пожара на втором этаже и на кровле пожарные использовали приставные трехколенные лестницы. Для тушения огня на кровле огнеборцы с помощью шанцевого инструмента производили вскрытие конструкций и проводили проливку.В течение 3 часов пожарные справились с огнем. Площадь пожара составила 500 кв. м. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 14 человек.Благодаря грамотным действиям пожарных удалось отстоять производственные помещения, расположенные в цехе. В результате пожара пострадавших нет.Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели. Наиболее вероятными причинами эксперты МЧС называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и короткое замыкание электропроводки.Производственные помещения цеха продолжают свою работу в штатном режиме.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области