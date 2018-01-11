Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 11 января 2018 года

11:30 | 12.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 11.01.2018 до 08:00 12.01.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 140 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 100 противоправных деяний. Из них: 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 1 разбой, 5 грабежей, 6 угонов, 15 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 8 фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 2 ДТП, в которых пострадали 4 человека.



За минувшие сутки на территории области проведено 7 мероприятий, в которых приняли участие до 1970 человек, охрану порядка осуществляли 52 сотрудника полиции, 34 работника частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области