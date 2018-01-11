Евгений Куйвашев выступил за снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге

10:59 | 12.01.2018

В ближайшее время проект нового ледового комплекса, который планируется построить на месте недостроенной телебашни в Екатеринбурге, должен пройти экспертизу, после чего застройщик, компания УГМК, сможет получить разрешение на строительство и начать работы по демонтажу конструкции. Об этом на своей личной странице в «Инстаграме» сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Глава региона выразил мнение, что «нелепо иметь в центре прекрасного современного города частично разрушенную бетонную трубу, окруженную пустырем».



«Потенциально это красивейшее место: самый центр города, рядом река, два парка. Очень хочется, чтобы оно перестало быть «зоной отчуждения» и вернулось к горожанам. Я всегда за созидание. Но в данном случае, чтобы создать, сначала нужно будет избавиться от старого. Жалко ли башню? Я уже довольно долго живу в Екатеринбурге, сам к ней привык. Но не сомневаюсь, через несколько лет, когда строительство нового комплекса будет завершено, свердловчане скажут: «И ведь действительно стало намного лучше», — отметил Евгений Куйвашев.



Снос телебашни он называет историческим событием 2018 года, добавляя, что вокруг этого решения много споров и дискуссий.



«Мы не один год обсуждали, что делать с башней, последовательно шли к решению этой застарелой проблемы. Потратили большие средства на выкуп башни и земли вокруг нее у федерации, нашли серьезного и ответственного инвестора (УГМК), который готов потратить немалые средства на строительство здесь огромного комплекса с новой ледовой ареной. Свердловская область станет владельцем 40 % нового комплекса, то есть потраченные на выкуп деньги вернутся к нам имуществом», — перечисляет преимущества губернатор.



Фото: Татьяна Андреева