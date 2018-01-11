ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 11 января 2018 года

10:53 | 12.01.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 11 января произошло два ДТП с пострадавшими, 4 человека получили травмы различной степени тяжести.



Так, в 14:30 на 34-м км автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган водитель автомашины «Шевроле-Клан», двигаясь со стороны города Екатеринбурга в сторону города К.-Уральского, неправильно выбрала скорость движения, не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства и допустила выезд на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомашиной «Скания». В результате ДТП женщина — водитель автомашины «Шевроле-Клан» и две пассажирки доставлены в ЦГБ г. Заречный с травмами различной степени тяжести.



За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 37;

Выезд на полосу встречного движения — 43;

Непредоставление преимущества пешеходам — 333;

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 38;

Детские удерживающие устройства — 103;

Ремни безопасности — 762.



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.