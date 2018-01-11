Напротив КРК «Уралец» построят 28-этажную «свечку»

10:43 | 12.01.2018

Напротив КРК «Уралец» в Екатеринбурге построят новую жилую высотку. Многоквартирный дом этажностью свыше 16 этажей появится между старыми домами № 145 и 147 по улице Большакова. Площадка между ними огорожена забором уже около четырех лет.



Накануне строительная компания «АстраИнвестСтрой» получила разрешение на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (этажностью свыше 16 этажей)». Когда начнется строительство, пока неизвестно. Очевидно, что оно может вызвать недовольство жителей соседних домов, так как стройка начнется прямо под их окнами.



Как сообщалось ранее, ГК «Астра» намерена построить здесь 28-этажный апарт-комплекс «На Большакова», полностью облаченный в панорамное остекление, благодаря чему будет обладать отличными видовыми характеристиками на центральную часть Екатеринбурга и парк «Зеленая роща».



Фото: ГК Астра