Рубрика: Новости дня
10:43 | 12.01.2018
Напротив КРК «Уралец» построят 28-этажную «свечку»
Накануне строительная компания «АстраИнвестСтрой» получила разрешение на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (этажностью свыше 16 этажей)». Когда начнется строительство, пока неизвестно. Очевидно, что оно может вызвать недовольство жителей соседних домов, так как стройка начнется прямо под их окнами.
Как сообщалось ранее, ГК «Астра» намерена построить здесь 28-этажный апарт-комплекс «На Большакова», полностью облаченный в панорамное остекление, благодаря чему будет обладать отличными видовыми характеристиками на центральную часть Екатеринбурга и парк «Зеленая роща».
Фото: ГК Астра
© «Вечерние Ведомости»
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