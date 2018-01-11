Свердловчанин остался без бани и дома из-за ночного пожара

10:19 | 12.01.2018

Сегодня ночью, 12 января, под Режом в селе Черемисское сгорела баня местного жителя. Кроме этого, огнем повреждены кровля, перекрытие и стены частного жилого дома. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 10 человек личного состава. Сообщение о пожаре поступило в 02:50, уже в три часа огонь был локализован. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили лишь к утру, к 8 часам.